После пластической операции умерла жительница Петербурга
- 03 июня 2020, 20:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Женщина 1958 года рождения скончалась в Петербурге через несколько дней после пластической операции.
Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, операция была проведена 29 мая в частной клинике, не имеющей лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия».
При этом отсутствовало необходимое оснащение, а также не были созданы обязательные условия для проведения таких операций.
В связи с ухудшением состояния здоровья женщина была госпитализирована 31 мая в государственное медучреждение, где умерла на следующий день.
По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери, говорится в сообщении.
По факту смерти жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в одной из столичных клиник во время операции по исправлению носовой перегородки скончался 38-летний пациент.
«Ридус» также писал о том, что пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги.
Кроме того, после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки, а в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди.
Войти через социальные сети: