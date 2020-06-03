После пластической операции умерла жительница Петербурга

Женщина 1958 года рождения скончалась в Петербурге через несколько дней после пластической операции.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, операция была проведена 29 мая в частной клинике, не имеющей лицензии на стационарную помощь по профилю «пластическая хирургия».

При этом отсутствовало необходимое оснащение, а также не были созданы обязательные условия для проведения таких операций.

В связи с ухудшением состояния здоровья женщина была госпитализирована 31 мая в государственное медучреждение, где умерла на следующий день.

По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне кровопотери, говорится в сообщении.

По факту смерти жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных клиник во время операции по исправлению носовой перегородки скончался 38-летний пациент.

«Ридус» также писал о том, что пациентка одной из частных клиник на северо-западе Москвы скончалась после оказанной ей косметологической услуги.

Кроме того, после пластических операций в клинике «Медланж» умерли сразу три пациентки, а в элитной московской клинике «Триумф Палас» скончалась 32-летняя мать двоих детей, собиравшаяся сделать подтяжку груди.