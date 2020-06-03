«Мосводоканал» разрешил москвичам пить воду из-под крана

Водопроводная вода в столице пригодна для питья без дополнительной очистки, поскольку соответствует всем нормативам, сообщили в «Мосводоканале».

Тем самым в ведомстве опровергли результаты проведенной Роскачеством проверки, которая выявила в воде из-под крана нитраты и аммиак.

По данным «Мосводоканала», за последние 20−25 лет в Москве значительно улучшилось качество воды по показателям, которые в России даже жестче зарубежных требований. Произошло это благодаря многоступенчатой системе контроля на всем пути движения воды.

Кроме того, столичные специалисты используют технологии озонирования воды с последующей фильтрацией через гранулированный активированный уголь, а на предприятиях применяется также мембранная ультрафильтрация, основанная на принципе физического барьера, через который потоки проходят под определенным давлением.

В ведомстве утверждают, что водопроводная вода в Москве безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и обладает благоприятными потребительскими свойствами.

Ранее «Ридус» писал о том, что специалисты Роскачества проверили состав бутилированной воды популярных брендов «Новотерская», «Святой источник», «Шишкин лес», «Калинов родник», «Липецкая росинка» и Aqua Minerale и сравнили ее с обычной водопроводной водой из-под крана. В итоге они пришли к выводу, что водопроводная вода соответствует санитарным правилам и нормам, однако пить ее на регулярной основе нежелательно, поскольку в ней содержатся нитраты и аммиак.