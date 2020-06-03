Очевидцы сообщили о сбежавшем водителе, устроившем массовое ДТП в Москве
- 03 июня 2020, 18:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Серьезная авария произошла на перекрестке Малой Дмитровки и Садовой-Каретной в центре Москвы.
В массовом ДТП пострадали три человека.
По свидетельству очевидцев, внедорожник пролетел на красный свет со стороны Долгоруковской улицы, в результате чего в аварию попали не менее пяти машин.
Как сообщается в аккаунте «Синих ведерок» в Facebook, виновник ДТП скрылся с места происшествия.
По информации телеграм-канала Life Shot, один из пострадавших получил перелом плеча, другой — перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника, а третий — ушиб носа.
В настоящее время движение на Садовом кольце восстановлено.
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