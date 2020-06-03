Переливание плазмы крови спасает 76% тяжелобольных

Американские ученые из Техасского университета в Остине провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали одну из самых спорных методик в терапии коронавируса.

Речь идет о лечении тяжелых форм COVID-19 с помощью переливания плазмы крови от уже переболевших людей. Первые исследования показывали эффективность этого метода, однако в марте выборка была очень незначительной, чтобы делать громкие заявления.

После мартовской практики FDA выдала разрешение на лечение таким способом только самых тяжелых случаев. В ходе нашего исследования, в котором мы использовали тесты на антитела, удалось точнее разобраться в этой процедуре. По нашим данным, переливание плазмы крови может использоваться не только для тяжелых случаев течения болезни, — пишут авторы работы.

Во время научного исследования специалисты самостоятельно разработали тест на антитела к SARS-CoV-2, после чего пригласили доноров плазмы. Добровольцы прошли тестирование на антитела, и те, у кого уровень антител был наиболее высокий, продолжили участие в исследовании.

Всего оказалось 25 добровольцев, у которых в крови уровень антител был довольно-таки высоким, это означает, что они успешно перенесли коронавирус в прошлом. Плазму этих людей перелили 25 пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Экспериментальное лечение улучшило состояние у 19 человек (76%), и спустя две недели 11 из них были выписаны из больницы. Это очень хороший результат, говорят ученые.

Оставшиеся пациенты, которым не помогло переливание плазмы крови, имели ряд прогрессирующих заболеваний, которые давали опасные осложнения, — поясняют специалисты.

Переливание плазмы крови в качестве терапии COVID-19 уже применяется в некоторых странах, включая Россию, в качестве экспериментального лечения. Теперь ученые намерены тщательно проанализировать в рамках более крупного исследования, как объем оказываемого лечения влияет на конкретных пациентов и симптомы болезни.