найти ×
   
  • USD -0.64
    68.34
  • EUR -0.15
    76.62
СохранитьСохранено0
×

002135

Минздрав рекомендовал тестировать на COVID-19 всех пациентов медучреждений

Small f1a6d446e0
© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Тестировать на коронавирус и антитела рекомендуется всех пациентов, поступающих в медучреждения для оказания плановой медицинской помощи, говорится в седьмой версии рекомендаций Минздрава РФ по диагностике и лечению коронавируса.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, также указывается на необходимость в обязательном порядке проводить тестирования на COVID-19 в интернатах, детдомах, детских лагерях и пансионатах для пожилых граждан.

Кроме того, обращается внимание на то, что у лиц старшего возраста это заболевание может протекать атипично, без лихорадки, кашля и одышки. При этом иногда у пациентов наблюдаются бред, тахикардия, снижение артериального давления и конъюнктивит, отмечается в рекомендациях.

Также приводится обновленный Минздравом список лекарств, которые можно применять для лечения COVID-19 у взрослых.

Ранее Министерство здравоохранения РФ рекомендовало проводить всем новорожденным тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
90183873читать позжечитаю позже
Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
-101461читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

94437267читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

12016033читать позжечитаю позже