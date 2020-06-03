Минздрав рекомендовал тестировать на COVID-19 всех пациентов медучреждений

Тестировать на коронавирус и антитела рекомендуется всех пациентов, поступающих в медучреждения для оказания плановой медицинской помощи, говорится в седьмой версии рекомендаций Минздрава РФ по диагностике и лечению коронавируса.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, также указывается на необходимость в обязательном порядке проводить тестирования на COVID-19 в интернатах, детдомах, детских лагерях и пансионатах для пожилых граждан.

Кроме того, обращается внимание на то, что у лиц старшего возраста это заболевание может протекать атипично, без лихорадки, кашля и одышки. При этом иногда у пациентов наблюдаются бред, тахикардия, снижение артериального давления и конъюнктивит, отмечается в рекомендациях.

Также приводится обновленный Минздравом список лекарств, которые можно применять для лечения COVID-19 у взрослых.

Ранее Министерство здравоохранения РФ рекомендовало проводить всем новорожденным тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа.