Ученые усомнились в художественных способностях неандертальцев из Нерхи

Датировка пещерного искусства является ключевым вопросом для понимания когнитивного развития человека. Но датировать пещерную живопись — задача не из легких, напоминают археологи.

В ходе нового исследования ученые из Национального университета Кордовы пытались выяснить, кому принадлежат наскальные рисунки из пещеры Нерха в Испании.

Долгое время считалось, что рисунки там оставили неандертальцы.



Чтобы понять сложность человеческой эволюции, необходимо знать, является ли способность к абстракции и передаче реальности, участвующая в художественном развитии, уникальной для Homo sapiens, или она присутствовала и у других видов, — пишут исследователи.

В настоящее время исследователи в основном проводят уран-ториевое датирование, чтобы выяснить возраст наскальных рисунков в пещерах. Анализ использует два элемента урана и тория в нижележащих и перекрывающихся слоях кальцита в древней краске.

Тем не менее временная шкала, предложенная этой системой, как представляется, дает доказательства ошибочных возрастов и обратной зависимости между концентрацией урана и возрастом рисунка.

Чтобы проверить действенность этого метода датировки, была выбрана испанская пещера Нерха, в которой ранее обнаружили наскальные изображения, оставленные, вероятно, неандертальцами.

Исследовательская группа проанализировала несколько образцов кальцита из горных пород в пещере Нерха, получив доказательства того, что такая датировка обладает многими неточностями.

Пещера Нерха Wikipedia

Таким образом, ученые напрямую ставят под сомнение общепринятые на сегодняшний день выводы о том, что рисунки в пещере являются работой неандертальцев. Авторы исследования предлагают перепроверить датировки, которые были определены исключительно на основе уран-ториевого метода.

Для того чтобы реконструировать хронологию истории пещерного искусства, ученые предлагают протокол действий для датирования образцов палеолитического искусства, который использует данные из трех измерительных систем: уран-ториевого тестирования, углеродного тестирования и второго минералогического исследования образца до датировки.

Три независимые датировки помогут более-менее достоверно установить возраст пещерной живописи в Нерхе и других пещерах.

