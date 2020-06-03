Как протекает коронавирус у людей с онкологией

Одно из первых исследований по изучению течения инфекции COVID-19 у пациентов с раком крови было проведено клиническими исследователями из Лондонского университета королевы Марии.

Ученые хотели выяснить, не приведет ли к тяжелым исходам болезни и без того угнетенный иммунитет людей с раком крови.

Проведенное исследование показало, что даже если пациенты активно проходили интенсивное лечение рака крови, которое ослабляло их иммунную систему, они обычно выздоравливали от COVID-19, как и другие пациенты, получая стандартное лечение.

В ходе научной работы было обследовано 35 взрослых пациентов с раком крови, у которых был получен положительный результат теста на COVID-19, и они наблюдались в течение как минимум 14 дней. К концу периода наблюдения 60% пациентов выздоровели от инфекции COVID-19.

Наблюдения показали, что возраст является наиболее значимым фактором, ассоциированным с исходом инфекции COVID-19, причем почти все умершие пациенты были в возрасте 70 лет и старше на момент постановки диагноза COVID-19. Пациенты, которые умерли, также имели значительно больше сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, хроническая болезнь почек или диабет.

Хотя это небольшое и предварительное исследование, это первый шаг в понимании риска, создаваемого COVID-19 для пациентов с раком крови. В настоящее время всем пациентам с определенными видами рака крови рекомендуется соблюдать строгий карантин, чтобы попытаться свести к минимуму риск заражения вирусом, — сказал ведущий автор исследования, доктор Джон Ричес.

Однако, это исследование показывает, что риск летального исхода у молодых пациентов с раком крови такой же низкий, как и у молодых людей без онкологии. Как и прежде, существенным фактором риска является возраст больных.

Хотя это самое крупное исследование на сегодняшний день по изучению клинического исхода инфекции COVID-19 у пациентов с раком крови, полученные результаты должны быть подтверждены в крупных национальных и международных регистрационных исследованиях.