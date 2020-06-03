Каковы риски и преимущества низких доз аспирина

Команда ученых, опубликовавшая статью в Британском журнале клинической фармакологии, рассказала о главных преимуществах и рисках самого популярного лекарства, которое есть в каждой аптечке:

Аспирин — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие, поэтому почти каждый человек разово принимал его. Однако некоторые по медицинским показаниям принимают аспирин на постоянной основе. Мы решили выяснить, какая польза и вред от постоянных минимальных доз аспирина.

Авторы работы обобщили информацию, полученную в результате анализа всех соответствующих наблюдательных исследований и рандомизированных контролируемых исследований.

Применение низких доз аспирина у людей без сердечно-сосудистых заболеваний было связано с более низкой (на 17%) частотой сердечно-сосудистых осложнений, таких как несмертельные сердечные приступы, инсульты или смерти, вызванные сердечно-сосудистым заболеванием.

Применение низких доз аспирина также ассоциировалось с более высоким риском желудочно-кишечных кровотечений (на 47%) и более высоким риском внутричерепных кровотечений (на 34%).

Эти риски и преимущества должны быть взвешены перед назначением пациенту аспирина в качестве профилактики какого-либо заболевания, — пояснили исследователи.

Ученые отметили, что, хотя были оценены многие последствия для здоровья, помимо кровотечений, доказательства большого вреда аспирина для здоровья нет.

Таким образом, по мнению авторов исследования, низкая доза аспирина значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но увеличивает риск кровотечений.