«Эрудицией перед зеркалом не разживешься»: Лоза ответил Киркорову

Юрий Лоза отозвался на упоминание своего имени в негативном контексте Филиппом Киркоровым в телевизионном ролике. Музыкант подчеркнул, что не намерен обижаться на глупые попытки «зацепить» его.

«Почему глупые? Да потому, что Филипп назвал меня „никому не нужным аппендицитом“, поставив его в один смысловой ряд с анусом и простатой. Но ведь анус и простата являются частями тела, а аппендицит — это воспаление аппендикса, то есть процесс», — пояснил Лоза.

Музыкант считает, что такое высказывание похоже на просьбу «купить стол, стул и стирку». Но даже если Киркоров выразился бы стилистически верно, он все равно продемонстрировал бы свою необразованность.

«Да, когда-то действительно считали, что создатель ошибся, подарив нам бесполезный аппендикс, однако позже выяснилось, что он является частью иммунной системы, выполняет уйму полезной работы, и без него нам никак нельзя. Это общеизвестный факт, но, как говорится, эрудицией перед зеркалом не разживешься», — добавил Лоза.

Автор поста в Facebook добавил, что Киркорову сейчас просто тяжело. Поскольку концертов нет, то и занять себя абсолютно нечем.

«Читать он, судя по высказываниям, не приучен, соответственно, писать тоже. Играть ни на чем не умеет, остается заниматься всякой чепухой. Жалко мужика… хотя насчет мужика я, наверное, погорячился», — подытожил Лоза.