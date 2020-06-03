Владельцы дворца в Польше будут искать золото нацистов

Владельцы старинного поместья Хохберг в польском местечке Розтока собираются начать поиск сокровищ времен Второй мировой. Как стало известно из дневника немецкого офицера, во время последней войны в местных подземельях нацисты могли спрятать награбленное золото. Если информация верна, в тайнике покоятся слитки общим весом в 28 тонн.

Дневник, в котором указано расположение 11 нацистских кладов, был написан около 75 лет назад неким Михаэлисом. Скорее всего, за псевдонимом скрывается офицер СС, отвечавший за транспорт на юго-западе оккупированной польской территории. Он сообщает, что Генрих Гиммлер собирается укрыть в надежных местах награбленные в Польше, Франции, Бельгии и России драгоценности и произведения искусства.

После войны документ хранили в немецком Кведлинбурге масоны. В 2019 году члены тайной ложи решили передать дневник историческому фонду «Силезский мост». Как пишет газета «Новые Известия», сделано это было в качестве «извинения за Вторую Мировую войну».

Как утверждает пресса, одним из этих тайных мест является 60-метровый заброшенный колодец под дворцом XVI века в Розтоке. Он указан на карте, приложенной к дневнику. Золото могло попасть туда из отделения Рейхсбанка в городе Бреслау — нынешнего Вроцлава. Сейчас его стоимость может составлять миллиарды евро. Представители «Силезского моста» утверждают, что после того как сокровища были спрятаны, нацисты уничтожили всех свидетелей, сбросили тела в колодец и взорвали вход в него.

По мнению экспертов, дневник действительно написали во времена Второй Мировой войны. Однако его подлинность не подтвердили в Министерстве культуры и национального наследия Польши.

Дворец Хохберг уже во время войны имел дурную славу места, где нацисты прятали богатства уничтоженных евреев и ограбленных музеев. В Нижней Силезии достаточно много различных шахт, пещер и подземелий замков, где хорошо скрывать даже крупногабаритные предметы. После разгрома Германии клады в этом районе искали американцы.

На наличие тайника в Хохберге в числе других 80 объектов в Нижней Силезии указал директор Силезского музея Гюнтер Грундман, сотрудничавший с нацистами. Однако многие из кладов были обнаружены советскими войсками еще во время наступления.

Так или иначе, но Хохберг ждет реконструкция, в ходе которой будут вестись поиски золота нацистов. Возможно, это станет очередной «приманкой» для туристов.