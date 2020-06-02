Сафронов: число артистов на квадратный метр превышает все санитарные нормы

Известный художник Никас Сафронов высказал свою позицию относительно поддержки артистов со стороны государства в период пандемии.

Он также оценил возможность создания «профсоюза артистов», благодаря которому более успешные артисты могли бы помогать своим коллегам.

«Профсоюз — история хорошая, они смогут распределять эти деньги в сложный момент жизни», — приводит ФАН его слова, сказанные в эфире онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот».

При этом Сафронов отметил, что многих россиян раздражают жалобы представителей творческого цеха, потому что количество артистов на квадратный метр превышает в России все санитарные нормы. «Кроме себя они вообще не видят вокруг ни неба, ни мира, ни жизни, ни других людей. Только свои проблемы», — цитирует его издание.

Художник заявил, что выступает за поддержку простых людей, например, билетеров, и подчеркнул, что люди, занимающиеся чистым искусством, должны договариваться о поддержке с какими-то организациями или государством.

Он также напомнил о Флобере, Булгакове и Чехове, которые зарабатывали другим способом, поддерживая свое искусство, а также вспомнил о словах Жан-Поля Бельмондо, который как-то сказал ему, что нужно работать в кино, чтобы заработать деньги на свой театр.

Ранее директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поддержал продюсера Иосифа Пригожина, пожаловавшегося на непростое положение артистов, многие из которых остались без копейки в период пандемии коронавируса. Запашный рассказал о дрессировщике Сергее Нестерове, который днем ухаживает за своими питомцами, а вечером идет работать доставщиком еды.

«Ридус» также писал о том, что бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов пошел работать водителем такси, поскольку лишился других видов заработка из-за пандемии коронавируса.

Напомним, между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся публичный спор после того, как Пригожин высказался о том, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в чудовищно бедственном положении, поскольку лишились возможности зарабатывать в период пандемии COVID-19. Пригожин даже назвал российских артистов «обедневшими».

Вскоре стало известно, что российские артисты начали писать заявления на получение «коронавирусной» субсидии в размере 12 300 рублей. Одними из первых звезд отечественного шоу-бизнеса, которые запросили такие выплаты в налоговой службе стали Николай Басков и Филипп Киркоров.