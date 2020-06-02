Мишустин поручил подготовить медицину к началу плановой работы

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения страны подготовить проект постановления об изменениях в реализации базовой программы ОМС. Это необходимо для возобновления плановой работы медицинских организаций.

«Минздраву России внести проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией в целях возобновления плановой работы медицинских организаций», — сказано в поручении премьера, опубликованном на сайте правительства.

В тексте документа отмечается, что поручение должно быть выполнено до 4 июня 2020 года.

2 июня Михаил Мишустин рассказал о трехэтапном плане правительства по преодолению последствий эпидемии коронавируса и выходу на траекторию устойчивого экономического роста. Судя по всему, задача стоит амбициозная.