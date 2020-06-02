Первый за 100 лет тропический шторм может ударить по западу Индии

Штату Махараштра на западе Индии впервые за последние 100 лет угрожает тропический шторм. По данным индийских метеорологов, скорость ветра в циклоне Нисарга может достигать 100 километров в час и 120 при порывах. На побережье атмосферный вихрь вызовет волны высотой до двух метров, которые могут затопить часть низменностей.

Власти штатов Гуджарат и Махараштра объявили «красный» уровень угрозы. Ожидается, что циклон, который сейчас движется в северном направлении в акватории Индийского океана, достигнет Махараштры и южного побережья Гуджарата к вечеру 3 июня.

Шторм может нанести удар по городу Мумбаи, жителей которого призвали не покидать домов. Местные власти запретили движение в районе побережья и привели в режим повышенной готовности военные подразделения.



В штате Махараштра тропических штормов не было с 1891 года. Регион серьезно пострадал от коронавируса, что очень сильно осложняет ситуацию. Среди местного населения — более 70 тысяч инфицированных. Это — самый высокий показатель в стране.