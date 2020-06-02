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Ирландский депутат провел видеоконференцию Европарламента без штанов

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© Twitter

© Twitter

Депутат Европарламента от Ирландии Люк «Минг» Флэнаган, известный борец за легализацию марихуаны и противник коррупции в полиции, принял участие в видеоконференции комитета по вопросам сельского хозяйства в необычном наряде. Политик предстал перед коллегами в темной рубашке без штанов, сидя на разобранной кровати. Видео в Сети распространила газета Irish Times.

Во время пандемии Европарламент проводит свои заседания преимущественно в формате видеоконференций. Депутаты при этом стараются выглядеть прилично. Флэнаган также признался, что решил принять «респектабельный вид» и за несколько минут до начала трансляции сменил футболку на рубашку. Однако брюки надевать не стал и позволил себе несколько раз почесать голые ноги. Скорее всего, просто не знал, что камера показывает его до колен.

Фланаган, являющийся членом группы «Европейские объединенные левые-Лево-зеленые севера», заявил, что не придает большого значения произошедшему во время видеоконференции. Он вообще любит шокировать публику своим внешним видом, брея голову на лысо или отращивая бородку злодея Минга из комиксов. Именно благодаря ей депутат получил свое прозвище.

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