Эксперты: ЦИК обеспечит предельную прозрачность голосования по Конституции

Во вторник, 2 июня, российский Центризбирком озвучил ряд мер, которые будут предприняты для обеспечения безопасности граждан во время плебисцита по конституционным поправкам.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назначил проведение голосования на 1 июля.

Согласно новым правилам, количество голосующих по вопросу внесения поправок в Конституцию на участке не должно превышать восьми-двенадцати человек в час. Всех участников плебисцита обеспечат защитными масками, перчатками, антисептиками и одноразовыми ручками. Обязательно будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. А еще на участках организуют бесконтактное измерение температуры. Для людей с повышенной температурой будет предусмотрено отдельное изолированное помещение.

Граждане, входящие в группу риска, смогут проголосовать не выходя из дома. Член комиссии поставит ко входу ящик для голосования, а на ручку двери повесит пакет с бюллетенем и прочими необходимыми атрибутами. После того как члены комиссии и наблюдатели отойдут на два метра, участник голосования сможет забрать пакет, поставить галочку в бюллетене и опустить его в ящик

Также принять участие в плебисците можно будет не только первого июля, но и в течение шести дней до этой даты.

Политолог Николай Пономарев считает, что предложенные ЦИК меры заслуживают всесторонней поддержки. По его мнению, в решениях Центризбиркома прослеживается «четкая ориентация на обеспечение максимальной безопасности граждан и максимальной прозрачности электоральных процедур». Последнее, утверждает Пономарев, сведет к минимуму «возможность каких-либо провокаций, нацеленных на подрыв легитимности результатов голосования».

В рамках решения этих задач члены ЦИК сумели выработать комплекс логичных и увязанных между собой мер и инструментов, позволяющих обеспечить права каждого отдельного избирателя и защитить интересы российского общества в целом. Обеспечение избирательных участков средствами индивидуальной защиты и использование технологии бесконтактного температурного контроля, равно как и нового порядка взаимодействия избирателей с членами избиркомов, бесконтактного и электронного позволят свести к статистической погрешности шансы на заражение участников электорального процесса коронавирусом. А широкое привлечение общественных наблюдателей обеспечит надежные гарантии в плане предотвращения правонарушений, — пояснил эксперт.

«Сегодняшнее заседание ЦИК внесло ясность в процедуры, которые будут применяться в ходе проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции России на всех его этапах. Это исключает резвившиеся в последнее время манипуляции недобросовестных комментаторов по вопросам, связанным с голосованием через Интернет, вне помещения для голосования и других возможных форм волеизъявления», — добавил исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков.