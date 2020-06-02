В Объединенной киносети рассказали, что покажут после возобновления работы

Когда власти дадут разрешение на открытие кинотеатров, им достаточно будет нескольких дней, чтобы подготовиться к этому долгожданному событию.

«Нам потребуется буквально несколько дней для восстановления деятельности кинотеатров», — рассказали «360» в пресс-службе Объединенной киносети, которая включает «Синема Парк», «Формулу Кино» и «Кино Окко».

В частности, кинотеатры готовы открыться к выходу нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который заявлен в репертуарном плане на середину июля, уточнили телеканалу в пресс-службе.

Там также заверили, что без новинок зрители не останутся. Уже намечены релизы, которые появятся на экранах после возобновления работы кинотеатров. При этом отмечается, что премьеры многих блокбастеров перенесены на осень.

Кроме того, в киносети пообещали, что зрители смогут посмотреть фильмы, которые были в прокате, когда начался режим самоизоляции, а также хиты прошлых лет.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил 2 июня, что российские кинотеатры вновь откроют двери для зрителей уже в середине июля этого года. Примерно в это же время в музеи страны наконец смогут вернуться индивидуальные посетители.

Как известно, кинотеатры, театры и концертные залы закрыты с марта из-за пандемии коронавируса.