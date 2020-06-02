В Союзе садоводов приветствовали продление «дачной амнистии»

Продление «дачной амнистии», которая позволит оформлять постройки на загородных участках в упрощенном порядке, является необходимой мерой поддержки владельцев загородных участков.

Она даст россиянам больше времени на узаконивание своих дач, поделился своим мнением с URA.RU председатель московского регионального отделения Союза садоводов России Юрий Шалыганов.

«Думаю, правительство приняло такое решение, в том числе, потому, что люди долго сидели дома — не могли решить проблемы с документами и посетить МФЦ», — заявил он в беседе с изданием.

Как сообщает РИА Новости, продление «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года заложено в общенациональный план действий по восстановлению экономики России. До этого продление «дачной амнистии» предполагалось до 1 марта 2021 года, напоминает агентство.

В феврале 2018 года Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «дачной амнистии» на два года — до 1 марта 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что «дачная амнистия» была принята в 2006 году, когда был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на садовые дома, земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства.