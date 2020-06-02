Союз биатлонистов объяснил появление на его сайте письма с критикой Драчева

СБР объяснил технической ошибкой появление на сайте организации заявления с критикой действующего президента Союз биатлонистов России Владимира Драчева.

«Данное письмо предназначалось для внутреннего пользования, на сайт оно попало из-за технической ошибки», — сообщили ТАСС в медиаслужбе организации.

В заявлении за подписью членов правления Алексея Нуждова, Виктора Майгурова, Юрия Векшина, Ивана Черезова и Андрея Левунина назывались мотивы созыва внеочередной выборной конференции СБР с целью избрания нового президента организации. Отмечалось также, что управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в СБР вызваны действиями Драчева.

Вскоре текст письма был удален.

Еще в апреле большинством голосов правление СБР приняло решение провести внеочередную конференцию. Это произошло из-за разногласий с Драчевым, возникших по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на новый сезон.

Выборы главы СБР должны пройти 11 июля в Москве.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Владимир Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года, напоминает агентство.

В конце апреля 2020 года Драчев объявил, что задолженность Союза биатлонистов России составляет один миллион евро. В ходе онлайн-трансляции в Instagram он пояснил, что «это старые долги, судебные решения, допинговые скандалы, конгрессы, переезды-перелеты, совещания президиума».