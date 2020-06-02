Пандемия «похоронила» оптимизацию российского здравоохранения

Пандемия коронавируса и конституционная реформа, вполне вероятно, «похоронили» оптимизацию российского здравоохранения, которая проводилась по американскому образцу. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По словам эксперта, сейчас в России наблюдается наращивание медицинских мощностей, начато производство лекарств от коронавируса, а также тестируются вакцины отечественного производства. Кроме того, отметил Мартынов, эпидемия коронавирусной инфекции еще более актуализировала конституционную поправку, закрепляющую за государством обязанность обеспечивать каждого гражданина доступным и качественным медобслуживанием.

Оптимизация здравоохранения предполагала жесткие лимиты на оказание медицинской помощи, введение в нашей стране платной и страховой медицины. Сама логика охраны здоровья диаметрально противоположна данной системе. Охрана здоровья — это чем меньше больных людей, тем лучше работает система здравоохранения. А история со страховой медициной — это про то, чтобы больных было как можно больше. И теперь, если мы говорим о том, что охрана здоровья — сугубо государственная задача, то подходы к организации здравоохранения, безусловно, надо менять. Медицинская помощь — не услуга, которую нужно покупать за деньги. И пример США в этом плане весьма показателен. Страна с самой сильной экономикой оказалась одной из самых беспомощных перед лицом пандемии. В США уровень смертности от осложнений, вызванных коронавирусом. в пять выше, чем в России. А в Италии, Испании и во Франции ситуация обстоит еще хуже. Таким образом, дело не в деньгах, а в подходе, — пояснил эксперт.

Если Россию ждет вторая волна заболеваемости коронавирусом, то к ней наша страна окажется гораздо более готовой, чем к первой, высказался политолог Павел Данилин.



«Россия, надо сказать, довольно неплохо справляется с эпидемической ситуацией. Был очень быстро увеличен коечный фонд, созданы новые инфекционные госпитали. Это всё довольно трудоемкий процесс, серьезная работа, которая была проделана во всех регионах. Кроме того, были закуплены и поставлены в наши больницы новые аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас мы по уровню оснащенности аппаратами ИВЛ являемся мировыми лидерами. Благодаря этим действиям властей у нас один из самых низких показателей смертности от коронавируса. Поэтому, если осенью России вновь придется столкнуться с инфекционной вспышкой, то страна с нею справится еще более уверено», — заявил Данилин.

