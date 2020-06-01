Число случаев заражения коронавирусом превысило шесть миллионов

Более шести миллионов землян по состоянию на 1 июня были заражены коронавирусом. От болезни, которую вызывает новая инфекция, скончались уже свыше 371 тысячи человек. Таковы неутешительные данные Всемирной организации Здравоохранения.

ВОЗ отметила, что в течение прошедших суток в мире выявлено 122 917 новых случаев заражения. При этом зафиксировано свыше четырех тысяч летальных исходов. Точное число подтвержденных анализами заражений составило 6 057 853. COVID-19 стала причиной 371 166 смертей за все время пандемии.

Болезнь впервые идентифицировали в Китае в конце прошлого года. За шесть месяцев коронавирус распространился по всей планете. Пандемия поочередно захлестывала Азию, Европу и США. Сейчас эпицентр переместился на территорию Северной и Южной Америк, где отмечено 2 817 232 случая заражения.

В Москве за последние сутки умер еще 71 пациент с подтвержденным заражением коронавирусом.