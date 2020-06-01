Власти Москвы перечислили требования к ресторанам после их открытия
- 01 июня 2020, 22:12
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Обеспечение социальной дистанции и определенного расстояния между столами станет основным требованием к столичным ресторанам после их открытия. Владельцам заведений будет нетрудно выполнить предписания, пообещал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«Суперособенных требований нет. Устанавливать четкое расстояние между столиками, требование по соблюдению социального дистанцирования. Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить», — заявил Немерюк в эфире «Вестей» на телеканале «Россия-1».
Московские власти уже сообщали, что открытие ресторанов допустимо на следующем этапе ослабления мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако для этого нужны соответствующие условия. Пока «режим повышенной готовности» в столице продлен до 14 июня.
С 1 июня открылись непродовольственные магазины и автомобильные салоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви, прокат велосипедов. Жителям разрешили прогулки по расписанию.
Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая заявил, что пока рано говорить об открытии театров, музеев, парикмахерских, ресторанов и спортивных центров, а также отменять «масочно-перчаточный режим», удаленную работу и социальное дистанцирование.
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