Власти Москвы перечислили требования к ресторанам после их открытия

Обеспечение социальной дистанции и определенного расстояния между столами станет основным требованием к столичным ресторанам после их открытия. Владельцам заведений будет нетрудно выполнить предписания, пообещал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Суперособенных требований нет. Устанавливать четкое расстояние между столиками, требование по соблюдению социального дистанцирования. Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить», — заявил Немерюк в эфире «Вестей» на телеканале «Россия-1».

Московские власти уже сообщали, что открытие ресторанов допустимо на следующем этапе ослабления мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако для этого нужны соответствующие условия. Пока «режим повышенной готовности» в столице продлен до 14 июня.

С 1 июня открылись непродовольственные магазины и автомобильные салоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви, прокат велосипедов. Жителям разрешили прогулки по расписанию.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая заявил, что пока рано говорить об открытии театров, музеев, парикмахерских, ресторанов и спортивных центров, а также отменять «масочно-перчаточный режим», удаленную работу и социальное дистанцирование.