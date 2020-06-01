Неизвестные «заминировали» посольство России в Бразилии
- 01 июня 2020, 21:31
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Сообщение о бомбе, заложенной в здании Российского посольства в столице Бразилии, оказалось ложным. Предупреждение поступило от неизвестного лица. Проверять информацию приехали полицейские и пожарные, сообщило местное издание «Антагонист». В посольстве факт инцидента подтвердили.
«Утром по электронной почте поступило короткое анонимное письмо с сообщением о якобы заложенной в посольстве бомбе. Были оповещены все службы», — цитирует ТАСС слова представителя дипломатической миссии.
Сотрудников пришлось на время эвакуировать. Проверку совместно проводили представители военной полиции, кинологи и служба безопасности посольства. Бомбу не нашли.
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