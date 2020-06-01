Мединский сравнил фрагмент из «Джокера» с кадрами беспорядков в США

Вспыхнувшие в США беспорядки напомнили помощнику президента РФ Владимиру Мединскому ненавистный ему американский фильм «Джокер».

В своем Instagram он разместил коллаж из видео с беспорядками в США и фрагмента из «Джокера», напомнив о своем негативном отношении к этой картине.

Как известно, еще в бытность министром культуры РФ Мединский критически высказался о фильме Тодда Филлипса, отметив, что если бы этот проект затевался в России, то не получил бы поддержку Минкультуры. Тогда оценка министра вызвала большой резонанс.

«А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», — написал Мединский в комментарии к опубликованным кадрам.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в десятках городов Америки после смерти в Миннеаполисе в штате Миннесота темнокожего охранника Джорджа Флойда, погибшего после грубого ареста американскими стражами порядка. Акции протеста против полицейского произвола, в частности, распространились в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

Во время беспорядков погибли уже два человека, один из которых сотрудник ФСО.