найти ×
   
  • USD -1.04
    69.71
  • EUR -0.91
    77.64
СохранитьСохранено0
×

003504

Мединский сравнил фрагмент из «Джокера» с кадрами беспорядков в США

Small f1a6d446e0
© кадр из фильма "Джокер"

© кадр из фильма "Джокер"

Вспыхнувшие в США беспорядки напомнили помощнику президента РФ Владимиру Мединскому ненавистный ему американский фильм «Джокер».

В своем Instagram он разместил коллаж из видео с беспорядками в США и фрагмента из «Джокера», напомнив о своем негативном отношении к этой картине.

Как известно, еще в бытность министром культуры РФ Мединский критически высказался о фильме Тодда Филлипса, отметив, что если бы этот проект затевался в России, то не получил бы поддержку Минкультуры. Тогда оценка министра вызвала большой резонанс.

«А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», — написал Мединский в комментарии к опубликованным кадрам.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в десятках городов Америки после смерти в Миннеаполисе в штате Миннесота темнокожего охранника Джорджа Флойда, погибшего после грубого ареста американскими стражами порядка. Акции протеста против полицейского произвола, в частности, распространились в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

Во время беспорядков погибли уже два человека, один из которых сотрудник ФСО.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-5034558читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
94437231читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

41236235читать позжечитаю позже

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве13 февраля

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

41237079читать позжечитаю позже