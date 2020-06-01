Испытания 10-местного электросамолета прошли успешно

Австралийская авиакомпания magniX рассказал о своем новом проекте — пассажирском винтовом самолете Cessna Grand Caravan, который рассчитан на десять мест.

Главное преимущество самолета в том, что он оснащен электрическим мотором, который очень экономно потребляет энергию. Так, за полчаса полета он израсходовал электричества всего на 6 долларов (418 рублей).

В первую очередь при создании самолета мы заботились об экологии. В наши задачи входит создание „чистой“ авиации, где большую часть занимает электрический авиатранспорт. Но помимо безопасности нельзя забывать о финансовой стороне вопроса, поэтому важно создать недорогой самолет, — говорят разработчики.

И недавно компания представила линейку электродвигателей для легких винтовых самолетов, которые подойдут как для новых моделей, так и для уже существующих самолетов. Первым самолетом с таким двигателем стал Cessna Grand Caravan 208B.

Самолет рассчитан на девять пассажиров и одного пилота. Одного заряда батареи хватает, чтобы преодолеть примерно 160 километров.

В ходе испытаний, которые проходили на полигоне в Мозес-Лейк, штат Вашингтон, электросамолет поднялся в воздух и совершил несколько кругов, после чего приземлился. Время полета составило 30 минут.

По мнению разработчиков, испытание прошло крайне успешно. В будущем компания хочет выпустить несколько электических мини-самолетов для перелетов между соседними городами. Такие перелеты, по мнению magniX, будут чуть дороже поездки на поезде или автобусе, зато в несколько раз быстрее.