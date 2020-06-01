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В РСТ прокомментировали готовность Италии принимать россиян с 15 июня

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© pixabay.com

© pixabay.com

Готовность Италии принимать российских туристов с 15 июня можно расценивать как дружественный жест, однако в настоящий момент говорить об этом преждевременно, заявил в беседе с URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, это приглашение должно сопровождаться определенными регламентами.

«Сегодня в нашей стране высокие риски, да и уверенности в том, что Италия победила коронавирус, тоже нет», — сказал Барзыкин в интервью, добавив, что возобновлять туризм можно будет только тогда, когда обе страны будут к этому готовы.

Так вице-президент РСТ прокомментировал заявление итальянского посла в РФ Паскуале Терраччано, который объявил, что российские туристы смогут посещать Италию уже с 15 июня. При этом он отметил, что Италия не собирается вводить специальные обязательные медицинские справки о вакцинации от новой коронавирусной инфекции для туристов.

Напомним, в конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал российских туристов не планировать поездки за рубеж в ближайшее время.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, сам излечившийся от коронавируса, заявил 1 июня, что пока еще не принято решение относительно открытия границ России.

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Комментарии (1)

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    Еленасегодня, 17:19

    Огромное спасибо и низкий поклон послу Италии в РФ Пасквале Терраччано! Готова вылететь первым же рейсом! Очень хочется снова увидеть всех своих близких друзей, которые меня там так долго ждут, и иметь наконец возможность беспрепятственно ходить на мессу! Очень скучаю по церквям, которые я посещала в Италии, а также по своим духовным наставникам. Меня ведь крестили в этой прекрасной стране... И она для меня родная! Только бы Россия поскорее выпустила!!! Этим летом планирую отправиться в паломничество с итальянскими священниками... Если честно, мне это всё-таки интереснее, чем смотреть военный парад. Спасибо любимой Италии за гостеприимство! Обязательно приедем!

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