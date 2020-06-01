Госдуму попросили отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа

Открытое письмо в поддержку законопроекта об отмене осуждения пакта Молотова-Риббентропа направили в Государственную думу ученые, общественные деятели и офицеры России. Под документом, адресованным спикеру Вячеславу Володину, стоят 38 подписей.

Авторы письма указывают на то, что постановление об осуждении пакта было принято Съездом народных депутатов СССР в 1989 году под внешним давлением и является искажением истории. Оно было одним из факторов начала распада Советского Союза и дало иллюзию легитимности выхода из него прибалтийских государств.

«Не вызывает сомнения, что постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со стороны внешних сил», — цитирует РИА Новости текст письма, подписанного семью Героями РФ, Героями Советского Союза, Героями Социалистического труда, 20 докторами и кандидатами исторических, юридических и политических наук.

По мнению авторов письма, комиссия, которая 30 лет назад готовила постановление, не руководствовалась принципами объективности и беспристрастности. В ее действиях прослеживается стремление осудить пакт.

«В своих выводах и проекте постановления комиссия сделала акцент на тайном характере протокола и заявила, что его положения находились в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран. Между тем, указанные выводы не могут быть признаны состоятельными, поскольку практика заключения секретных протоколов была характерной чертой дипломатии 1920-х -1930-х годов, а экономические и политические интересы государств, в том или ином регионе всегда присутствуют в международных отношениях. При этом протокол не предусматривал изменение границ других стран каким-либо образом, в том числе военным», — сказано в тексте документа.

Отмечается, что СССР последним подписал с гитлеровской Германией. Это было вызвано стремлением отсрочить нападение нацистов на Советский Союз. Перед этим с 1933 года по 1939 год аналогичные документы подписали Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония.

При этом протокол не предусматривал и не предопределил раздел Польши, присоединение Бессарабии, Буковины и Прибалтийских государств к Советскому Союзу, подчеркивается в письме. Все аргументы, использованные для принятия решения об осуждении пакта Молотова-Риббентропа, являются «несостоятельными с точки зрения исторической правды».

«На новом этапе развития российской государственности лавры победителей, политическая самостоятельность и независимость наследников Великой Победы не дают покоя разжигателям Второй мировой войны», — подчеркивается в письме.

Кроме того, члены комиссии, которые принимали активное участие в подготовке постановления, стремились создать иллюзию «легитимности выхода из состава СССР прибалтийских республик, якобы вошедших состав СССР не по своей воле», добавили авторы документа. Они считают, что такое решение создало «нормативную базу» для последующих фальсификаций истории Второй мировой войны.

«Разделяем мнение, что дальнейшее действие постановления на территории Российской Федерации, искажающего суть исторических событий, их причин и последствий, не отвечает государственным интересам России и создает почву для спекуляций, направленных на раскол гражданского общества и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией», — пишут авторы документа.

Законопроект, предлагающий признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении 1939 года, внес на рассмотрение Государственной думы России депутат Алексей Журавлев на прошлой неделе.