найти ×
   
  • USD
    70.75
  • EUR
    78.55
СохранитьСохранено0
×

101366

Лето начнется с «арктической свежести»

Small a73d41983d
© vk.com/Алексей Лапшин

© vk.com/Алексей Лапшин

Июньские среднемесячные температуры в большей части регионов России будут близкими к норме. Исключением станут Западная Сибирь, север Красноярского края и Чукотка, где ожидается настоящая жара. На западе европейской части страны наоборот — возможно небольшое отклонение вниз по шкале термометра, но холодов не будет, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — цитирует ТАСС слова синоптика.

«Небольшое отрицательное отклонение» от повсеместной нормы ожидается к западу от Москвы — в Смоленской, Брянской и Тверской области. «Речь не о холодной погоде, конечно», — добавил Вильфанд.

Однако, по его словам, начало месяца будет достаточно «свежим» для всей европейской части России.

«Это будет настоящая арктическая свежесть. Так что, июнь начнется со свежей и предсказанной погоды», — сказал синоптик. Ранее Гидрометцентр предупредил о небольшом похолодании в начале лета.

Вильфанд отметил, что в июне ожидается несколько очень жарких периодов. В это время температура превысит норму на 5−6 градусов. Однако более точный прогноз метеорологи дадут позже.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1815141918читать позжечитаю позже
Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
27762672читать позжечитаю позже

главное


Экология
Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова

Как местные жители и природа переносят отсутствие туристов.

2016120читать позжечитаю позже

Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии27 мая

Американцы пожаловались на «небезопасный и непрофессиональный перехват».

280108389читать позжечитаю позже