Лето начнется с «арктической свежести»

Июньские среднемесячные температуры в большей части регионов России будут близкими к норме. Исключением станут Западная Сибирь, север Красноярского края и Чукотка, где ожидается настоящая жара. На западе европейской части страны наоборот — возможно небольшое отклонение вниз по шкале термометра, но холодов не будет, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — цитирует ТАСС слова синоптика.

«Небольшое отрицательное отклонение» от повсеместной нормы ожидается к западу от Москвы — в Смоленской, Брянской и Тверской области. «Речь не о холодной погоде, конечно», — добавил Вильфанд.

Однако, по его словам, начало месяца будет достаточно «свежим» для всей европейской части России.

«Это будет настоящая арктическая свежесть. Так что, июнь начнется со свежей и предсказанной погоды», — сказал синоптик. Ранее Гидрометцентр предупредил о небольшом похолодании в начале лета.

Вильфанд отметил, что в июне ожидается несколько очень жарких периодов. В это время температура превысит норму на 5−6 градусов. Однако более точный прогноз метеорологи дадут позже.