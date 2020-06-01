Британская королева впервые за пандемию попала в кадр
- 01 июня 2020, 01:39
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Королева Великобритании Елизавета II была замечена на публике 31 мая впервые с момента введения карантина для борьбы с пандемией коронавируса. Снимки, изображающие ее величество верхом на любимой лошади, уже опубликовали многие СМИ мира.
Елизавета прокатилась по территории своей резиденции в Виндзорском замке верхом на 14-летней Пони Фелл. Королева является страстным любителем лошадей и заводчиком чистокровных скакунов.
В последний раз королеву видели на публике, когда ее везли из Букингемского дворца в Лондоне в Виндзорскую резиденцию, напоминает Reuters. Елизавета временно перестала выполнять свои служебные обязанности. Она лишь проводила еженедельную беседу с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону и дважды выступила по телевизору.
Тем временем итальянские врачи завили о явном ослаблении коронавируса за последние пару месяцев.
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