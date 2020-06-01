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Британская королева впервые за пандемию попала в кадр

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© Twitter

© Twitter

Королева Великобритании Елизавета II была замечена на публике 31 мая впервые с момента введения карантина для борьбы с пандемией коронавируса. Снимки, изображающие ее величество верхом на любимой лошади, уже опубликовали многие СМИ мира.

Елизавета прокатилась по территории своей резиденции в Виндзорском замке верхом на 14-летней Пони Фелл. Королева является страстным любителем лошадей и заводчиком чистокровных скакунов.

В последний раз королеву видели на публике, когда ее везли из Букингемского дворца в Лондоне в Виндзорскую резиденцию, напоминает Reuters. Елизавета временно перестала выполнять свои служебные обязанности. Она лишь проводила еженедельную беседу с премьер-министром Борисом Джонсоном по телефону и дважды выступила по телевизору.

Тем временем итальянские врачи завили о явном ослаблении коронавируса за последние пару месяцев.

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