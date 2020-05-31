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В центре Москвы дотла сгорел микроавтобус: видео

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кадр из видео

кадр из видео

Загоревшийся в центре столицы микроавтобус сняли на видео.

На кадрах, которые опубликовал РЕН ТВ, видно, что пламя практически полностью уничтожает автомобиль.

Столб густого черного дыма поднимается высоко в небо и, как в голливудском боевике, раздается громкий взрыв.

По данным телеканала, микроавтобус загорелся на 2-й Брестской улице.

О причины возгорания пока не сообщается. Пожарные уже приступили к тушению огня.

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