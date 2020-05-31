В центре Москвы дотла сгорел микроавтобус: видео
- 31 мая 2020, 22:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Загоревшийся в центре столицы микроавтобус сняли на видео.
На кадрах, которые опубликовал РЕН ТВ, видно, что пламя практически полностью уничтожает автомобиль.
Столб густого черного дыма поднимается высоко в небо и, как в голливудском боевике, раздается громкий взрыв.
По данным телеканала, микроавтобус загорелся на 2-й Брестской улице.
О причины возгорания пока не сообщается. Пожарные уже приступили к тушению огня.
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