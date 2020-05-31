МИД осудил действия полиции Миннеаполиса в отношении российского журналиста

Распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву МИД РФ расценил как проявление необоснованной жестокости.

В ведомстве считают неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты.

«Обеспокоены участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США», — приводит РИА Новости заявление Министерства иностранных дел России.

Такие действия стражей порядка нарушают международные обязательства по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов. Недопустимо, чтобы представители СМИ подвергались нападениям со стороны правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что уже после разгона акции протеста полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов. В частности, на видео попал инцидент с членом съемочной группы телеканала VICE.

Напомним, 25 мая полицейские задержали 46-летнего чернокожего охранника Джорджа Флойда возле продуктового магазина после попытки расплатиться фальшивой купюрой. Во время задержания офицер полиции Дерек Шовен передавил Флойду горло коленом, в результате чего тот умер. В итоге Шовена взяли под стражу.

Смерть афроамериканца вызвала массовые беспорядки в городе. Бунтующая толпа стала нападать на полицейских, а в ночь с четверга на пятницу и вовсе спалила местный участок.

В субботу, 30 мая беспорядки охватили по меньшей мере 30 городов США. Участились ограбления, поджоги и нападения на сотрудников правоохранительных органов, а также случаи вандализма. В Окленде, штат Калифорния, был застрелен сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО).