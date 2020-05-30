Экспертиза показала, что задержанный в США афроамериканец умер не от удушья

По данным официального вскрытия выяснилось, что афроамериканец Джордж Флойд, смерть которого вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе, умер не от удушения, а от проблем с сердцем и интоксикации.

Как сообщает Daily Mail, после обнародования этой информации семья погибшего наняла независимого патологоанатома для проведения повторного исследования.

Родственники покойного не согласны с результатами экспертизы и не доверяют никаким заявлениям местной полиции, пишет издание. Они утверждают, что у Флойда не было описанных в медицинском заключении проблем со здоровьем.

Напомним, 25 мая полицейские задержали 46-летнего охранника Флойда возле продуктового магазина после попытки расплатиться фальшивой купюрой. Во время задержания офицер полиции Дерек Шовен передавил Флойду горло коленом, в результате чего тот умер.

После этого происшествия в городе начались беспорядки. Люди вышли на улицы, громили прилавки, грабили магазины, поджигали машины и даже хотели ворваться в дом полицейского, который арестовывал Флойда. Бунтующая толпа стала нападать на полицейских, а в ночь с четверга на пятницу и вовсе спалила местный участок.

Накануне стало известно, что Дерека Шовена взяли под стражу.

В субботу, 30 мая беспорядки охватили по меньшей мере 30 городов США. Участились ограбления, поджоги и нападения на сотрудников правоохранительных органов, а также случаи вандализма. В Окленде, штат Калифорния, был застрелен сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО).

