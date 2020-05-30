В Бундестаге уличили США в распространении лжи о самолетах РФ в Ливии

Депутат немецкого Бундестага Стефан Кютер обвинил США в тиражировании сомнительной информации по поводу размещения на территории Ливии современных российских самолетов Су-35 и МИГ-29. Об этом сообщает немецкое издание Zuerst.

Боевые машины, утверждает Африканское военное командование Соединенных Штатов (AFRICOM), якобы предназначены для поддержки Ливийской национальной армии (LNA), которая борется против правительства Национального соглашения (GNA).

Кютер отметил, что обвинения AFRICOM в адрес Москвы являются абсолютно бездоказательными. При этом, уверен парламентарий, американское командование не обращает никакого внимания на «преступное вмешательство Турции в ливийский кризис».

Стефан Кютер считает, что делать подобные заявления по поводу российских самолетов можно лишь при наличии серьезной доказательной базы, а не основываясь на «снимках низкого качества», как это делают американские военные. «AFRICOM должна заниматься очевидными проблемами, главной из которых является сотрудничество Турции с ливийскими боевиками», — добавил депутат Бундестага.

Ранее США заявили, что что Россия направила в Ливию военную авиацию для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии. В качестве доказательств пресс-служба AFRICOM опубликовала в Twitter фотографии аэродромов в Ливии, на которых видны самолеты, похожие на истребители Су-35 и МиГ-29, а также снимки самих истребителей.

По словам официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмада Мисмари, предъявленные Москве обвинения основаны на слухах, распространением которых занимаются члены террористической группировки «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Он также заверил, что ливийская армия использует исключительно свои самолеты.