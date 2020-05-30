Более 60% россиян намерены принять участие в голосовании по Конституции
- 30 мая 2020, 14:59
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты очередного социального опроса по поводу конституционных поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.
Принять участие в голосовании по принятию этих поправок планируют 66% россиян. Отказ от участия в процедуре декларируют 15%.
Более половины респондентов (61%), которые декларируют свое участие в голосовании, заявили, что готовы поддержать поправки, а 22% наших сограждан желают проголосовать против.
Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, которые касаются социальной сферы. Более всего людей волнует поправка, закрепляющая за государством обязанность обеспечить для каждого гражданина доступность и качество медицинского обслуживания.
Далее в списке идет блок поправок, затрагивающих защиту суверенитета страны.
На третьем месте — изменения, касающиеся политической сферы. Речь идет о новых ограничениях для президента РФ и расширении полномочий органов представительной власти.
Замыкает перечень наиболее важных для россиян конституционных изменений — поправки по экологии, персональным данным, научной сфере и добровольчеству.
Опрос проводился 22 и 26 мая. В исследовании принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
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