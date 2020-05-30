В древнем израильском храме найден каннабис

В алтаре в древнем израильском святилище, которое первоначально находилось в Тель-Араде в долине Беэр-Шева, были обнаружены конопля и ладан. Храм, который датируется примерно 750−715 годами до нашей эры, был недавно восстановлен в Израильском музее в Иерусалиме.

По словам исследователей, известняковые алтари находятся у входа в святая святых храма. Очевидно, такие сооружения играли важную роль в культовых практиках храма.

На поверхности алтарей сохранился неопознанный черный затвердевший органический материал. Прошлый анализ этих материалов не позволил определить их содержание, поэтому ученые подвергли его повторному тестированию.

Анализ показал, что на маленьком алтаре конопля была смешана с навозом животных для нагревания. Более крупный алтарь содержал следы ладана, который был смешан с животным жиром, что, по мнению исследователей, должно было способствовать испарению.

Это исследование проливает новый свет на религиозные практики в древности.

Это первый случай, когда каннабис был идентифицирован на древнем Ближнем Востоке. Его использование в святилище должно было играть центральную роль в культовых ритуалах, совершаемых там, — говорят историки.

Эксперты также отмечают, что ладан пришел из Аравии, поэтому его присутствие в храме отражает участие иудеев в южноаравийской торговле.