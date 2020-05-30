Опрос показал, кто меньше всего боится коронавируса

Согласно новому исследованию психологов из Университета штата Джорджия, пожилые мужчины меньше всего обеспокоены пандемией коронавируса.

Положительный настрой — это замечательно. Однако многие начинают забывать об элементарных мерах безопасности, а пенсионеры имеют самый высокий риск заражения COVID-19, — пишут авторы исследования.

Данные CDC показывают, что смертность от COVID-19 неуклонно растет с возрастом, и что мужчины подвергаются большему риску, чем женщины.

Чтобы проверить уровни беспокойства, ученые провели онлайн-опросник, оценивающий восприятие пандемии COVID-19. Хорошо известно, что беспокойство является ключевым фактором поведенческих изменений здоровья, в том числе мотивируя людей перейти на здоровое питание, физические упражнения и своевременные скрининги здоровья.

В целом, беспокойство начинает ослабевать с возрастом, и также ниже среди мужчин, чем среди женщин.

Пожилые люди не только проявляют меньше негативных эмоций в своей повседневной жизни, они также проявляют меньше беспокойства к таким вирусным эпидемия, — говорится в исследовании.

Возможно, это связано с тем, что пожилые люди пережили войны, эпидемии и другие стрессовые события в их жизни. В обычных обстоятельствах это спокойствие идет пенсионерам только на пользу, однако там, где речь идет о COVID-19, меньшее количество беспокойства приведет к меньшему количеству защитных изменений поведения.

Все участники опроса жили в Соединенных Штатах и были в возрасте 18−35 лет, либо в возрасте 65−81 года, причем 146 молодых людей и 156 пожилых людей были обследованы. В анкете оценивалась предполагаемая тяжесть COVID-19, например, считали ли респонденты, что люди чрезмерно реагируют на угрозу COVID-19, и был ли он похож по риску на грипп.

Опрос также оценил беспокойство по поводу COVID-19, включая то, насколько участники были обеспокоены тем, что они сами заразились вирусом, член семьи заразился им. Повлияло ли это на нарушение образа жизни, снижение личных или семейных доходов и нехватку продуктов питания или лекарств в магазинах.

В анкете оценивались поведенческие изменения, которые могут снизить риск заражения: от более частого мытья рук до ношения маски, избегания общения, общественных мест, соблюдения полного карантина.

Опрос показал, что большинство участников были по крайней мере умеренно обеспокоены пандемией. Как и ожидалось, беспокойство перешло в защитное поведение: более 80 процентов участников сообщили, что они чаще моют руки, больше заботятся о чистоте, больше не пожимают руки и избегают общественных мест.

Более 60 процентов участников также сообщили, что больше не общаются с другими людьми. По сравнению со всеми другими участниками, пожилые люди меньше беспокоились о COVID-19 и приняли наименьшее количество изменений в поведении. Они были относительно менее склонны носить маску, сообщать о том, что перестали прикасаться к своим лицам, или покупать дополнительную еду.