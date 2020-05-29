Нефть поднялась в цене

В пятницу, 29 мая, значительно подорожала нефть марки Brent.

Она преодолела отметку в 38 долларов за баррель.

Как свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, стоимость фьючерса поставкой в августе взлетела к 21:28 мск до 38,17 доллара за баррель, увеличившись на 6%. Данный показатель является максимумом с 6 марта 2020 года.

В то же время цена на американскую нефть WTI выросла на 4,4%, достигнув 35,54 доллара за баррель.

Примечательно, что после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США мировые цены на нефть стали опускаться 28 мая на 2−3,5%. В частности, Brent падал до 33,64 доллара за баррель, но скорректировался до 34,21 доллара.

Ранее сообщалось, что цена российской нефти марки Urals на торговых площадках в Северо-Западной Европе 15 мая подорожала на 1,49 доллара за баррель и впервые с середины марта достигла уровня 30,44 доллара.

Нефть европейской марки Brent взяла планку в 30 долларов за баррель еще 5 мая, отыграв сильное падение в апреле.