Составлен индекс восстановления российских городов на фоне пандемии

Опубликованный компанией 2ГИС индекс восстановления российских городов рассчитан исходя из показателей мобильности и активности горожан, а также спроса на различные товары и услуги.

В исследовании приняли участие 60 городов, а за 100% были приняты показатели марта 2020 года.

Как свидетельствуют данные индекса, на сегодняшний момент полностью не восстановился ни один из населенных пунктов, включенных в список. На сайте компании сообщается, что средний уровень восстановления составил 66%.

При этом в ряде городов России постепенно начали возвращаться к обычной жизни, а выше других показатели восстановления оказались у Новокузнецка (88%), Набережных Челнов (85%), Кемерово и Магнитогорска (по 84%), а также Кургана (81%). Хуже всего дела обстоят в Москве и Сочи (по 42%), Санкт-Петербурге и Махачкале (по 50%), а также в Ростове-на-Дону (64%).

Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что Москва уже готова приступить не только к первому, но и ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

До этого глава Роспотребнадзора России Анна Попова рассказала, что ослабление карантинных мер в стране будет проходить в три этапа. На первом этапе разрешат прогулки по улицам вдвоем и занятия спортом. На втором этапе, вероятнее всего, откроются магазины, сферы услуг, уличная торговля. А уже на третьем этапе возможны прогулки в привычном виде.

