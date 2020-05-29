Марсианский корабль Starship получил разрешение на полеты
- 29 мая 2020, 17:47
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Представители компании SpaceX опубликовали на своем сайте новость, что они получили разрешение на суборбитальные полеты Starship — корабля, который в будущем сможет отправиться на Марс.
В наших планах пока что осуществлять по три полета в день с грузами и пассажирами для перемещений по планете. Но и от полета на Марс мы не отказываемся. Все идет по плану, — говорят в агентстве.
Разрешение на полеты компании выдало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Сейчас в SpaceX заканчивают подготовку прототипов корабля, которые находятся в Техасе.
Теперь у корабля Starship есть право взлетать со стартовой площадки в Бока-Чика и приземляться обратно. Так как в разрешении ничего не говорится о высоте полетов, SpaceX сама будет ее устанавливать в рамках испытательной программы Starship.
Напомним, что ранее компания уже провела одно летное испытание, но в нем принимала участие Starhopper, уменьшенная и упрощенная копия Starship. С ее помощью были проверены возможности двигателя Raptor, который планируют установить на Starship.
С момента этого полета в прошлом году SpaceX разработала несколько итераций полномасштабного прототипа корабля. Если новая версия корабля окажется успешной, то следующая версия уже будет с двигателем Raptor. Компания попытается провести тестовый запуск на большой высоте.
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