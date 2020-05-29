Марсианский корабль Starship получил разрешение на полеты

Представители компании SpaceX опубликовали на своем сайте новость, что они получили разрешение на суборбитальные полеты Starship — корабля, который в будущем сможет отправиться на Марс.

В наших планах пока что осуществлять по три полета в день с грузами и пассажирами для перемещений по планете. Но и от полета на Марс мы не отказываемся. Все идет по плану, — говорят в агентстве.

Разрешение на полеты компании выдало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Сейчас в SpaceX заканчивают подготовку прототипов корабля, которые находятся в Техасе.

Теперь у корабля Starship есть право взлетать со стартовой площадки в Бока-Чика и приземляться обратно. Так как в разрешении ничего не говорится о высоте полетов, SpaceX сама будет ее устанавливать в рамках испытательной программы Starship.

Напомним, что ранее компания уже провела одно летное испытание, но в нем принимала участие Starhopper, уменьшенная и упрощенная копия Starship. С ее помощью были проверены возможности двигателя Raptor, который планируют установить на Starship.

С момента этого полета в прошлом году SpaceX разработала несколько итераций полномасштабного прототипа корабля. Если новая версия корабля окажется успешной, то следующая версия уже будет с двигателем Raptor. Компания попытается провести тестовый запуск на большой высоте.