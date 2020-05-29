Эксперт не подтвердила принадлежность Пушкину украденного в Сочи дневника

Текст в украденном в Сочи дневнике не соответствует почерку Александра Сергеевича Пушкина, заявила хранитель Пушкинского рукописного фонда Татьяна Краснобородько.

По ее словам, в этом уникальном дневнике нет руки поэта.

«Это не Пушкин», — рассказала она в беседе с РЕН ТВ, добавив, что это, видимо, альбом первой трети XIX века и пушкинской руки там нет.

Как отмечает телеканал, Краснобородько работает с рукописями Пушкина на протяжении 35 лет.

Ранее сообщалось, что рукописный дневник XIX века, который мог принадлежать Александру Сергеевичу Пушкину, был украден в Сочи у 51-летнего бизнесмена из Москвы. Вора быстро поймали. Им оказалась 39-летняя сожительница москвича. Драгоценный антиквариат вернули владельцу полицейские Краснодарского края.