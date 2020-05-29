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Результаты КТ у детей с коронавирусом в 77% отрицательны

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Международная команда исследователей опубликовала статью в Американском журнале рентгенологии, в которой говорится, что выявлена высокая частота отрицательных результатов КТ грудной клетки среди молодых пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19.

В исследовании ученые анализировали результаты КТ и клинические симптомы 30 детей (в возрасте от 10 месяцев до 18 лет), у которых подтвердился коронавирус.

Все пациенты после положительных анализов прошли исследования на КТ-визуализаторе, который оценивал степень поражения легких.

Результаты КТ у детей часто были отрицательными (77%). В остальных положительных случаях у пациентов наблюдались признаки гало, — говорится в исследовании.

Симптом обратного гало — проявления организующейся пневмонии: в грудной клетке происходит частичное заполнение альвеол, утолщение стенок ацинусов, по периферии — инфильтрация междолькового интерстиция.

В соответствии с общей симптоматикой у детей авторы этой статьи также наблюдали корреляцию между увеличением возраста и усилением тяжести результатов. В дальнейшем ученые, усомнившись в результативности КТ-диагностики при лечении COVID-19 у детей, подвергли 11 из 30 пациентов (37%) повторной КТ органов грудной клетки: в 10 случаях (91%) обследование не показало никаких изменений.

Научные данные указывают на то, что дети и подростки подвержены риску заражения в той же степени, что и представители других возрастных категорий, и тоже могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

Однако, по имеющимся данным, пациенты младшего возраста в меньшей степени подвержены риску развития тяжелых форм заболевания, хотя тяжелые случаи COVID-19 могут встречаться и среди представителей этих возрастных групп.

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