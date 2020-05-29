На фоне пандемии резко сократилось количество операций на сердце

Поскольку пандемия коронавируса вспыхнула по всему миру в начале 2020 года, больницы сразу же сократили медицинские ресурсы, включая многие жизненно важные операции.

Теперь, когда медики понимают, что коронавирус еще долго будет с нами, больницы должны найти способы возобновить кардиохирургические операции, максимально защищая пациентов и медицинских работников от COVID-19.

Кардиохирурги из Института сердца Оттавского университета опубликовали несколько статей, в которых рассматривается, как кардиохирургические центры были затронуты пандемией COVID-19 и как они могут возобновить операции в условиях распространения SARS-CoV-2.

Кардиохирурги, которые в данный момент проводят операции, должны управлять двумя угрозами одновременно: очевидно, угрозой со стороны COVID и угрозой смерти или осложнений от неизлечимой болезни сердца, — говорят исследователи.

Таким образом, нужно максимально объективно подойти к вопросу об оказании помощи в первую очередь пациентам с неотложными состояниями.

Каждый день ученые стремятся сдержать скорость распространения COVID, но в то же время они должны не забывать о многочисленных пациентах, которым уже сегодня нужна операция на сердце.

Согласно последней статистике, 60 кардиохирургических центров в 19 странах сократили операции в среднем на 50—75% в связи с пандемией. Такие значительные перерывы уже дали понять, что смертность от различных заболеваний, не связанных с коронавирусом, теперь может превысить смертность, непосредственно связанную с COVID-19.