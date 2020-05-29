Самый глубоководный осьминог мира попал на снимок

Осьминог рода Grimpoteuthis попал в объектив фотокамеры на рекордной глубине — около семи тысяч метров. Головоногий моллюск был замечен на дне Зондского желоба — глубочайшей впадины Индийского океана. Фотография почти на два километра побила прежнее достижение.

Автором снимка является доктор Алан Джеймисон — исследователь морских глубин, первым применивший способ так называемых «лендеров» — устройств, спускаемых за борт научных кораблей. Они ложатся на грунт и снимают все, что проплывает мимо. Чтобы привлечь внимание местных обитателей, перед камерой прикреплена наживка.

Осьминога, «пойманного» камерой в этот раз, еще называют «Дамбо». Его ушные плавники начинаются прямо из головы и делают моллюска похожим на слоненка из одноименного мультфильма Диснея.

Камера Джеймисона запечатлела двух таких осьминогов на разной глубине. Одного — на 5760, другого — на 6957 метрах. Размер осьминогов — 43 и 35 сантиметров, пишет сайт «Би-би-си».



Ученые давно предполагали, что Grimpoteuthis обитает на глубинах около семи километров, но прежняя рекордная фотография была сделана только на 5145 метрах. Это был черно-белый снимок из Карибского моря 50-летней давности.

Значимость наблюдений в Индийском океане состоит в том, что теперь мы знаем: осьминоги могут найти потенциально подходящую среду обитания примерно на 99% морского дна. Но те виды, которые живут на больших глубинах, явно нуждаются в особых приспособлениях, отметил автор снимка.

«Им приходится каким-то образом менять строение клеток своего организма. Представьте, если клетка похожа на воздушный шар, то она просто лопнет под таким давлением. Поэтому нужна какая-то „умная“ биохимия, чтобы сохранить ее форму», — сказал Джеймисон.