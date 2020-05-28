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Глава Ростуризма: россиян не готовы принимать на рубежом

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© Twitter

© Twitter

Туристов из России пока не ждут на зарубежных курортах, поэтому Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) делает все, чтобы обеспечить граждан отдыхом внутри страны. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова на онлайн-встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

«Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса — не будет. Мы делаем все возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны. Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето», — цитирует ТАСС слова Догузовой.

Никто не станет удерживать россиян дома, если власти страны убедятся, что они находятся в безопасности, отправляясь в зарубежные поездки. Но пока границы закрыты, следует обратить внимание на внутренние направления. Они отличаются достаточным разнообразием и многие из них станут настоящими открытиями летнего сезона.

«У нас летний отдых и санаторно-курортное лечение ассоциируются исключительно с югом России. Мы для себя и для наших граждан в этом году будем открывать малоизвестные направления с точки зрения санаторно-курортного комплекса — Русская Балтика, Калининградская область, Курортный район Петербурга и другие. У нас прекрасные санаторно-курортные комплексы на Урале, которые мало у кого ассоциируются с отдыхом, но на самом деле Башкирия очень привлекательна в этом плане», — рассказала глава Ростуризма.

Ведомство, по словам Догузовой, в этом сезоне собирается организовать чартерные программы на нескольких новых направлениях. Раньше они не были доступны из-за соотношения цены и качества продукта.

В начале недели схожее мнение высказал премьер России Михаил Мишустин. Он посоветовал россиянам не спешить в туристические поездки за границу и провести летний отпуск в своей стране. Эпидемиологическая ситуация за рубежами родины пока разная и никто не может гарантировать защиту от коронавирусной инфекции.

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