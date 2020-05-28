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Чемпионат Италии по футболу возобновят 20 июня

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© Twitter

© Twitter

Национальное первенство Италии по футболу, прерванное в начале марта из-за пандемии коронавируса, возобновится с 20 июня. Об этом сообщил сайт Sky Sport.

«Чемпионат возобновляется 20 июня», — цитирует телеканал заявление министра спорта страны Винченцо Спадафоры.

Правительство Италии одобрило начало игр в указанные сроки, отмечается в сообщении.

На недавнем собрании представителей итальянских футбольных клубов большинство голосов было подано за возобновление чемпионата с 13 июня. Однако власти страны не стали корректировать распоряжение о запрете спортивных соревнований до 14 июня. Хотя Спадафора допускал такую возможность, если число случаев заражения коронавирусом продолжит падать.

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