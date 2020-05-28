Как изучение редких болезней помогает искать вакцину от COVID

Ученые из Университета Манчестера идентифицировали части штамма коронавируса SARS-CoV-2, которые активируют иммунный ответ. Это исследование поможет разработчикам вакцин создать препарат, который будет точно видеть «мишени» — слабые места вируса.

В исследовании, которое было начато еще до пандемии, ученые анализировали общий иммунный ответ у пациентов с дерматомиозитом опорно-двигательного аппарата. А уже потом оказалось, что полученные данные могут пригодиться для изучения коронавируса.

Дело в том, что дерматомиозит — тяжелое прогрессирующее системное заболевание соединительной ткани, скелетной и гладкой мускулатуры — вызывает воспаление и поражает легкие, сердце и кожу.

Хотя ученые не знают причину этого недуга, они понимают, что генетические и экологические факторы, такие как вирусные или бактериальные инфекции, могут способствовать его возникновению.

Команда использовала новый метод выявления антител, вырабатываемых иммунной системой против всех типов инфекции, которые были уникальными у лиц с дерматомиозитом. Это дало подсказку, как микробные инфекции могут со временем способствовать этому заболеванию.

Идентификация антител против коронавирусов у лиц с дерматомиозитом не обязательно означает, что вирус вызывает заболевание. Однако три специфических участка белков коронавируса летучих мышей, которые стимулировали иммунный ответ, были очень похожи на человеческий вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, — пишут ученые.

Предположительно, новый коронавирус попал к человеку от летучих мышей, вызвав глобальную пандемию COVID-19, поэтому авторы новой работы решили провести исследование антител, вырабатываемых против коронавирусов.

Сравнение 20 человек с дерматомиозитом и 20 здоровых людей пролило некоторый свет на иммунный ответ против коронавирусов. Эти результаты могут помочь создателям вакцин, — говорят специалисты.

Вероятно, развитию дерматомиозита способствуют несколько факторов риска, включая иммунную систему человека и генетическую восприимчивость. Таким образом, невозможно узнать, вызывает ли коронавирус дерматомиозит.

Однако ученым удалось найти слабые места в структуре вируса, по которым может бить потенциальная вакцина.