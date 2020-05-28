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ЭИСИ опубликовал новый перечень региональных практик по борьбе с COVID-19

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Сотрудники Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) представили результаты нового мониторинга мер борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в регионах.

В Москве разработали уникальную тест-систему для диагностики коронавируса и определения антител к возбудителю. Тест показывает степень иммунного ответа у отдельно взятого человека. Таким образом, по результатам анализа можно не только определить стадию заболевания, но и использовать их для отбора доноров плазмы крови для лечения пациентов с коронавирусом.

Компания «Металлоинвест» направит 2 миллиарда рублей на поддержку системы здравоохранения в Курской области, Белгородской области и Оренбургской области.

В Ростове-на-Дону депутат городской думы Дмитрий Кудряшов организовал бесплатные горячие обеды для малоимущих на территории своего округа, а также раздал жителям Волгодонска 6500 масок и 100 литров антисептика.

В Санкт-Петербурге врачи, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, и их семьи получили дополнительную материальную помощь: 91 медику выплатили по 300 тысяч рублей, а семьи трех врачей, умерших от последствий коронавирусной инфекции, получили по миллиону рублей.

С полной версией мониторинга можно ознакомиться на сайте ЭИСИ

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