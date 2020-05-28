Почти половина людей на самоизоляции беспокоятся за свою фигуру

Многие самоизолирующиеся на фоне пандемии коронавируса все чаще употребляют нездоровой пищу, алкоголь и большое количество углеводов. Фитнес-центры по-прежнему закрыты во всем мире, а на домашние тренировки у многих не хватает времени и желания.

Опрос, проведенный компанией Naked Nutrition и OnePoll, показал: около 49% опрошенных в США обеспокоены тем, что они никогда не вернут свою «докарантинную» фигуру.

Согласно опросу, в среднем каждый американец набрал 2,5 килограмма с начала пандемии, в то время как почти две трети заявили, что COVID-19 испортил их планы по здоровому образу жизни в 2020 году.

COVID-19 — напряженное время для многих, но соблюдение здорового образа жизни может поддержать общее здоровье человека, и это по-прежнему должно оставаться приоритетом. Эти данные подчеркивают важность возможности поддерживать здоровый образ жизни, находясь в изоляции, — говорится в заявлении главного диетолога исследования Лорен Манакер.

65% респондентов сообщили, что расслабились на карантине и не следили за своим питанием. Среди тех опрошенных, кто оптимистично настроен на возвращение в форму, почти половина считает, что потребуется восемь недель регулярных тренировок, чтобы вернуть свою прежнюю фигуру.

В целом 64% опрошенных сказали, что сегодня они чувствуют себя гораздо более нездоровыми, чем несколько месяцев назад, в первую очередь из-за ограниченных физических упражнений и отсутствия диеты.

В условиях изоляции американцы пытались оставаться в форме благодаря физическим упражнениям и онлайн-занятиям фитнесом, показывает опрос.

По крайней мере 54% купили тренажеры для своего дома. Но почти 70% респондентов не считают, что их домашние тренировки так же эффективны, как занятия в спортзале до COVID-19.