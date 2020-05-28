Самолет с московскими медиками приземлился в Беслане

В аэропорту Беслана (Северная Осетия) приземлился самолет из Москвы, на котором находились медики. Борт был направлен мэром столицы Сергеем Собяниным по поручению президента России Владимира Путина.

Всего в Северную Осетию приехали шесть врачей, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом на территории Москвы и Подмосковья. Они помогут североосетинским коллегам бороться с эпидемией COVID-19. Возглавляет группу руководитель Центра хирургии Городской клиничеcкой больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Константин Покровский.

Еще самолет доставил в Беслан медикаменты на сумму более 55 миллионов рублей и средства индивидуальной защиты для местных больниц.

Также московские врачи были направлены в Ингушетию.

Ранее Владимир Путин поручил Сергею Собянину обеспечить отправку бригады столичных медиков в регионы, где на сегодняшний день наиболее сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, президент распорядился направить в данные регионы часть лекарственного резерва Москвы.

