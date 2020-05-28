Что показало вскрытие пациентов, умерших от COVID-19

Ученые из Университета штата Луизиана провели исследование, в ходе которого выполнили первую серию вскрытий афроамериканцев, которые умерли от COVID-19 в Новом Орлеане. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Respiratory Medicine.

Мы обнаружили, что мелкие сосуды и капилляры в легких были закупорены сгустками крови и связанными с ними кровоизлияниями, которые значительно способствовали ухудшению состояния и смерти у этих пациентов, — сообщили ученые.

В ходе вскрытия ученые также обнаружили повышенный уровень Д-димеров — фрагментов белков, участвующих в разрушении сгустков крови. Интересно, что специалисты не увидели миокардита или воспаления сердечной мышцы, которые, согласно ранним сообщениям, значительно способствуют смерти от COVID-19.

Пациентами были как мужчины, так и женщины в возрасте от 40 до 70 лет. Все были афроамериканцами, и многие имели в анамнезе артериальную гипертензию, ожирение, сахарный диабет второго типа или хроническую болезнь почек.

У тех пациентов, находящихся в больнице от трех дней до одной недели, у кого начинался легкий кашель и лихорадка (до 39 °C), столкнулись с внезапной декомпенсацией дыхания. Рентген грудной клетки выявил двухстороннюю пневмонию.

Также в ходе вскрытия ученые обнаружили самое широко распространенное повреждение в структурах легких, участвующих в газообмене, наблюдавшемся в первой эпидемии SARS. Это — свертывание мелких сосудов, которое, по-видимому, специфично и для COVID, вызванного SARS-CoV-2.

Вскрытия были проведены в университетском медицинском центре в Новом Орлеане, который был построен после урагана Катрина. Это одна из немногих больниц в Соединенных Штатах, оснащенных набором для вскрытия, который соответствует стандартам CDC для безопасного проведения вскрытия covid-19 положительных пациентов.

Ключевые выводы нашего исследования включают открытие механизма развития тяжелой патологии среди афроамериканского населения, вероятно, распространяющегося на всех лиц с тяжелой болезнью и, возможно, являющегося мишенью для немедленного терапевтического лечения, — заключили ученые.