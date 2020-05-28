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В Перми оперативно отреагировали на жалобы водителей «скорой»

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© Pixabay

© Pixabay

Водителям бригад скорой помощи города Перми начнут выдавать защитные маски. Их закупят за счет средств благотворительного фонда по борьбе с коронавирусом. Жалоба от медиков по данному поводу появилась в Сети всего за несколько часов до публикации данного решения пресс-службой главы региона, отмечает сайт URA.RU.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин не только поручил проработать вопрос обеспечения водителей «скорых» масками из благотворительного фонда по борьбе с коронавирусом, но и попросил прокуратуру провести проверку деятельности подрядчика.

С юридической точки зрения обеспечивать водителей скорой помощи средствами индивидуальной защиты должен непосредственный работодатель. Это — компания-аутсорсер, как пояснил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. Интересно, что сам они ранее руководил городской подстанцией «скорой».

По словам представителя той самой компании, Евгения Фридмана, все контракты были подписаны еще до объявления пандемии. В них не оговаривалась обязанность обеспечивать водителей средствами индивидуальной защиты.

«В среднем стоимость обеспечения одной бригады в месяц СИЗами — около 30 тысяч рублей. Без помощи государства нам самостоятельно это не решить. Мы работаем не только в Пермском крае. В других регионах обеспечение средствами индивидуальной защиты взяли на себя именно заказчики», — пояснил Фридман в беседе с URA.RU.

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